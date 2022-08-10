İhlas Haber Ajansı

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İş yerinde 120 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirildi

Kocaeli’de bir iş yeri ve deposunda yapılan arama neticesinde 120 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Kocaeli'de bir iş yeri ve deposunda yapılan arama neticesinde 120 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirildi.



Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaçakçılığın men ve takibine yönelik bir iş yeri ve iş yerinin deposunda arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 8 bin 400 dal içi kıyılmış tütün, 120 bin dal bandrolsüz makaron, 190 adet bandrollü makaron, 10 paket 1'er kilogramlık tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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