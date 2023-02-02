İş yerinde 425 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

Kocaeli'de jandarma ekiplerince bir iş yerinde yapılan operasyonda piyasa değeri 300 bin TL olan 425 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Kartepe'de bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 425 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Malzemelere el konuldu, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.