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İş yerinde kombiden yangın çıktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir iş yerinde kombiden çıkan yangın maddi hasar meydana getirdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerinde kombiden çıkan yangın maddi hasar meydana getirdi.


Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerinde bulunan kombiden yangın çıktı. Yangını alarm sisteminden haber alan işyeri sahibi kendi imkanları ile yangın tüpü ile söndürdü. Her ihtimale karşı olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken herhangi yaralanma olayı yaşanmadı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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