İhlas Haber Ajansı

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İş yerinde kumar oynarken yakalandılar

Kocaeli’de iş yerinde yapılan denetim neticesinde kumar oynatıldığı tespit edildi, şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli'de iş yerinde yapılan denetim neticesinde kumar oynatıldığı tespit edildi, şahıslar hakkında işlem başlatıldı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çayırova'da umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirdi. S.Ç. isimli şahsın iş yerinde yapılan denetimde kumar oynattığı tespit edildi. İş yeri sahibi S.Ç. hakkında adli işlem başlatılırken kumar oynayan 4 kişiye ise idari yaptırım kararı uygulandı. Kumardan elde edilen 2 bin 500 TL'ye de el konuldu.

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