İhlas Haber Ajansı

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İş yerinde kumar oynatanlara baskın

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekipleri iş yerinde kumar oynayan şahıslara para cezası kesti, kumar oynatan şahıs hakkında adli işlem başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri iş yerinde kumar oynayan şahıslara para cezası kesti, kumar oynatan şahıs hakkında adli işlem başlattı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçunun engellemesi için çalışma yapıldı. İzmit ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde Y.O. isimli şahsın işyerinde kumar oynattığı tespit edilerek hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 4 kişi hakkında ise idari yaptırım kararı uygulandı. Kumarda toplanan 690 TL'ye el konuldu.

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