İhlas Haber Ajansı

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İş yerinde ölü bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 48 yaşındaki belediye personeli, iş yerinde mesai arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 48 yaşındaki belediye personeli, iş yerinde mesai arkadaşları tarafından ölü bulundu.


Olay, Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye personeli Yasin Sancaktutan (48) mesai arkadaşları tarafından saat 08.00 sıralarında yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yasin Sancaktutan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Yasin Sancaktutan'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.


Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Sancaktutan'ın kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

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