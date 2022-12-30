İhlas Haber Ajansı

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İş yerinden hırsızlık yapan 2 şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bir iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.


Olay, 27 Aralık Salı günü Gebze ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Z.O (22) ve İ.O (30) isimli şahısların olaya karıştığı tespit edildi. Aynı gün içerisinde yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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