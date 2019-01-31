İş yerine kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nde para meselesi yüzünden bir iş yerini kurşunladığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay 25 Ocak tarihinde yaşandı İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümit Ö. adlı vatandaş, aralarında 500 bin TL alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen U.K. adlı şahsın iş yerini kurşunladı. Olayın ardından kimliği tespit edilen şahıs, Kuruçeşme Mahallesi'nde bir kahvehanede otururken İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.