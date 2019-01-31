İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş yerine kurşunlayan şahıs serbest bırakıldı

Kocaeli’nde alacak-verecek meselesi yüzünden bir iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nde alacak-verecek meselesi yüzünden bir iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde Ümit Ö. adlı vatandaş, aralarında 500 bin TL alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen U.K. adlı şahsın iş yerini kurşunladı. Olayın ardından kimliği tespit edilen şahıs, Kuruçeşme Mahallesi'nde bir kahvehanede otururken İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.