İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş yerine silahla gelen husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir kişi, iş yerine silahla gelen ve aralarında husumet bulunan şahsı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişi, iş yerine silahla gelen ve aralarında husumet bulunan şahsı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.


Olay akşam 17.00 sıralarında Başiskele Karadenizliler Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elmalı Sokak üzerinde bulunan bir oto boya dükkanı sahibi E.İ. (44) ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen H.A. (34) iş yerine geldi. H.A. elindeki tabancayı E.İ.'ye yöneltti. Kendisine yönelen silahı gören E.İ., iş yerindeki pompalı tüfekle H.A.'ya ateş ederek bacağından vurdu. Sağ diz üstünden yaralanan H.A. kanlar içinde yerde kalırken olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı H.A. ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. H.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Husumetlisini öldüren iş yeri sahibi E.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.