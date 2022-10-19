İhlas Haber Ajansı

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İş yerine yapılan baskında 220 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 220 paket TAPDK bandrolü bulunmayan sigara, 50 paket elektronik sigara likiti ve 606 puro ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 220 paket TAPDK bandrolü bulunmayan sigara, 50 paket elektronik sigara likiti ve 606 puro ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri İzmit ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 220 paket TAPDK bandrolü bulunmayan sigara, 50 paket elektronik sigara likiti ve 606 puro ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olaya ilişkin bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

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