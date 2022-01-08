İhlas Haber Ajansı

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İş yerine yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinde polis ekiplerince yapılan operasyonla binlerce gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinde polis ekiplerince yapılan operasyonla binlerce gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, Gölcük ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada; 12 bin 800 adet gümrük kaçağı içi boş makaron, 6 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 30 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet komprasör ele geçirildi. Konuya ilişkin ise 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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