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İş yerine yapılan operasyonda binlerce makaron ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda binlerce içi dolu makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda binlerce içi dolu makaron ele geçirildi.



Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekipler tarafından Gebze ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 4 bin 600 dal içi doldurulmuş makaron, 14 paket puro, 11 paket bandrölsüz sigara ele geçirildi. Malzemelere el konurken bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

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