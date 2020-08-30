İş yerinin mutfağında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoranın mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın 21.30 sıralarında Gebze Sultan Orhan Mahallesi Yeni Bagdat Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restoranın mutfak kısmında elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Restoranın mutfak kısmından dumanlar yükseldiğini gören iş yeri sahipleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.