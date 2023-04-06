İş yerinin önünde cinayete kurban gitmişti: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de berberlik yapan Rüstem Duman'ın kendi iş yerinin önünde tartıştığı şahıslar tarafından öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Derince Sırrıpaşa Mahallesinde dün meydana gelen olayda berber dükkanına gelen iki kişi ile Rüstem Duman (45) arasında tartışma yaşanmış, olayın devamında şahıslardan biri Rüstem Duman'a defalarca ateş edip yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Rüstem Duman, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken şahıslar ise olay yerinden kaçmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten polis ekipleri, konuyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından 3 şüpheli adli mercilere sevk edildi. Silahı kullananın L.Ç. olduğu öğrenildi. Öte yandan, evli ve 1 çocuk babası Rüstem Duman, yarın öğle Derince Merkez Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.