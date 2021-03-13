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İş yerlerine dadanan suç makinesi hırsızlar yakayı ele verdi

Kocaeli’nin İzmit ve Kartepe ilçesinde bulunan iş yerlerine dadanan 6 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçesinde bulunan iş yerlerine dadanan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçelerinde bulunan 3 iş yerine farklı tarihlerde girerek hırsızlık yapan şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, iş yerlerine giren kişilerin E.Ö., E. Ö., Y.C.E., B.A., Z.A. ve B.A. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.



Yakalanan hırsızlar suç makinesi çıktı


Gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerinde E.Ö.'nün farklı suçlardan 17, K.Y.'nin 10, Y.C.E.'nin 26, B.A.'nın 40, Z.A.'nın 16, B.A.'nın 21 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan E.Ö.,K.Y.,Y.C.E. ve B.A. tutuklanırken, Z.A. ve B.A. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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