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İş yerlerine Sepaş Enerji'den müjde

Sepaş Enerji, küçük esnaftan sanayicisine kadar tüm işletmeleri destekleyen bir kampanyaya imza attı.

Yeni başlatılan kampanyayla aylık ortalama enerji tüketimi 6 bin 500 TL ve üzeri olan tüketicilere büyük avantajlar sağlanacak.


Türkiye genelinde 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, ticarethane ve sanayi aboneleri için yeni bir kampanyaya imza attı. “Sabit Fiyat Kampanyası” Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya illerinde bulunan ve bir önceki yılki aylık ortalama enerji tüketimi 6 bin 500 TL ve üzeri olan tüm kullanıcılar için geçerli olacak.


Kesintisiz hizmet, sabit fiyat


Sepaş Enerji'nin başlattığı ve 4 ay sürecek kampanyadan faydalanabilmek için abonelerin 12 ay tüketim taahhüttü vermeleri gerekiyor. Bir önceki yılki aylık ortalama enerji tüketimi 6 bin 500 TL ve üzeri olan kullanıcılar, tüm yıl boyunca sabit enerji birim fiyatından faydalanabilecek.

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