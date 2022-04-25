İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İşaret ve yönlendirme levhaları yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kırsal mahallelerin işaret ve yönlendirme levhalarını yeniliyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin işaret ve yönlendirme levhalarıyla yayaların sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını kolaylaştırıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğünce kırsal mahallelerin yıpranan veya zarar verilen işaret ve yönlendirme levhaları yenileniyor. Kırsal mahallelerden başlayan çalışmalar çerçevesinde, ana arterler başta olmak üzere Kocaeli genelinde bu yıl içerisinde 50 bin uyarı ve tanzim işaret levhaları ve 2 bin 500 bilgi levhası montajı yapılacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.