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İşçi kenti Kocaeli'de binlerce işçi 1 Mayıs'ta buluştu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına binlerce kişi katıldı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına binlerce kişi katıldı.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle Kocaeli'de binlerce işçi bir araya geldi. Milli İrade Meydanı'nda toplanan işçiler, halaylar ile günlerini kutladı. Miting öncesi Doğu Kışla Parkı'nda binlerce vatandaşın oluşturduğu kortej, miting alanına yürüdü. Yapılan yürüyüşe sendika temsilcileri ile işçiler katıldı. Kocaeli'de işçi bayramı kutlamaları devam ediyor.

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