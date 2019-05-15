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İşçilerin beslediği köpeği çitlerin üstünden kaldırıma fırlattı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir fabrikada bir şahıs, işçilerin beslediği iddia edilen köpeği çitlerin üzerinden yola fırlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir fabrikada bir şahıs, işçilerin beslediği iddia edilen köpeği çitlerin üzerinden yola fırlattı. Yere düşen köpeğin acı içinde düştüğü yerde kalması ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, İzmit Alikahya'da bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alikahya'daki fabrika sahasında bir fabrika çalışanı, işçilerin yaptığı kulübede beslediği köpeği tutarak çitlere doğru götürdü. Daha sonra köpeği havaya kaldıran K.K., adlı şahıs, çitlerin üzerinden köpeği yola fırlattı. Yüksekten yola düşen köpek ise acı içinde düştüğü yerden kalkamadı. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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