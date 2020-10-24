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İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinin işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinin işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm tesisinin çalışanlarının kaldığı konteynerde elektrikli sobanın tutuşması nedeni ile yangın çıktı. Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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