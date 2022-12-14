İshakçılar güreş alanına çatı kuruluyor

Derince ilçesinde bulunan İshakçılar Er Meydanı'na çatı yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İshakçılar Er Meydanı'nda çatı kurulması için çalışmalarına devam ediliyor. 2 bin metrekare güreş alanında tribün çatısının kapatılması için ana hatlarıyla çelik kolon montajları tamamlandı. Yapılacak çatı kapatılması işiyle seyircilere keyifle müsabaka izleme imkanı sağlanacak. Aynı zamanda proje çerçevesinde aydınlatmalar da yapılacak.