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İshakçılar'da iftar sofrası kuruldu

Derince’ye bağlı Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toylar’ın merkezini oluşturan İshakçılar’da iftar sofrası kuruldu.

Derince'ye bağlı Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toylar'ın merkezini oluşturan İshakçılar'da iftar sofrası kuruldu.


Çavuşlu Köyü İshakçılar Mahallesi Güzelleştirme Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Tarım ve Aromatik Bitkiler İl Koordinatörü Abdullah Köktürk, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştiği programda oruçlar açıldı, davete katılanlar iftarın ardından uzun süre sohbet etme imkanı buldu.

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