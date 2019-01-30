Işık Sokak'tan İnkılap Caddesi'ne alternatif yol

KOCAELİ(İHA) – Büyükşehir Belediyesi, Işık Sokak'ta başlattığı yol genişletme çalışmalarıyla İnkılap Caddesi'ne çıkan alternatif yol yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği genişletme çalışmalarıyla İzmit Işık Sokak'tan İnkılap Caddesi'ne çıkan alternatif yol yapıyor. Eski Cezaevi mevkiinde bulunan Işık Sokak'ta başlanan alternatif yol çalışması tamamlandığında Radar bölgesine, Acıbadem Hastanesi, Kuruçeşme ve şehir merkezi yönüne rahatça gidilecek. Eskiden Cezaevi, şimdi ise Nuh Çimento Eğitim Kampüsü olan binanın hemen arkasına yapılan alternatif yolda, asfalt öncesi zemin düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Işık Sokak üstünde yapılan çalışmalar sona erdiğinde vatandaşlar bu yolu kullanarak Ankara ve İstanbul istikametine de rahatça gidebilecek. Ayrıca İnkılap Caddesi'ne ve İsmail Ayyıldız Hoca Sokak'a çıkan alternatif yol olacak. Çalışmalar kapsamında Nuh Çimento Eğitim Kampüsü'nün hemen arkasında asfalt öncesi zemin düzenleme çalışmaları yapılıyor. Önümüzdeki hafta çalışma yapılan kısma, asfalt dökülmesi planlanıyor.

Işık Sokak üstüne yapılan alternatif yol imalatı kapsamında bin 872 ton asfalt, bin 300 ton plen-mix, 600 metreküp taş duvar ile bin 600 metrekare kaldırım imalatı yapılacak. Ayrıca yolda yağmursuyu ile aydınlatma işleri de gerçekleştirilecek. Yol çalışmaları bittiğinde Radar bölgesine, Acıbadem Hastanesi, Kuruçeşme ve şehir merkezi yönüne gitmek isteyen araçlar için alternatif bir güzergah haline gelecek.