İşitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak destek

Gölcük Belediyesi tarafından, ilçede yaşayan işitme engellilere, 100 ışıklı kapı zili dağıtıldı. İşitme engelliler, Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bir araya geldikleri Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'den ışıklı kapı zillerini teslim aldı. Dağıtılan ziller, kapı çalması durumunda ışıklı uyarı vererek işitme engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak.

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam edeceklerini söyleyen Ali Yıldırım Sezer, "Daha ilk günden günümüze yol arkadaşım olarak gördüğüm kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor, Gölcük Engellilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Bat ve Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hasan Aydın'a destekleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.