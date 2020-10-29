İşitme engelli kadın basketbolcu dünya tarihine geçti

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Çağla Nur Uzundurukan, FIBA Avrupa Kupalarında forma giyen ilk işitme engelli sporcu olarak dünya tarihine geçti.

İzmit Belediyespor'un Macaristan temsilcisi DVTK Miskolc'u 85-68 yenerek Euroleague Women'da gruplara kaldığı maçta takımının formasını terleten Çağla Nur Uzundurukan, Avrupa kupalarında oynayan ilk işitme engelli sporcu olarak dünya tarihine geçti. Daha önce İzmit Belediyespor ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde parkeye çıkarak lig tarihinde bir ilke imza atan Uzundurukan aynı başarıyı Avrupa kupalarında da gösterdi.

Çağla Nur Uzundurukan, İzmit Belediyespor'un Euroleague Women gruplarında oynayacağı maçlarda forma giymesi halinde, Euroleague'de oynayan ilk işitme engelli sporcu olarak bir başka ilke daha imza atacak. Müsabaka sonrası konuşan genç basketbolcu Uzundurukan, “Sadece Türkiye'de değil dünyada bir ilki gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Takımımla birlikte Euroleague Woman'da mücadele edeceğim için ayrıca mutluyum. Ben bir rol modeli olmaktan veya başkalarına ilham vermekten dolayı çok heyecanlıyım. Ligde ve Avrupa yolunda bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.