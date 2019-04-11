İşitme engelli öğrencilere özel deprem eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi'nde Karamürsel Ahmet Gazanfer Bilge İşitme Engelliler Okulu öğrencilerine deprem eğitimi verildi.

İzmit Seka Park'ta bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, deprem bilincini aşılamak ve depremde yapılması gerekenleri hatırlatmak üzere Kocaelili vatandaşlara hizmet veriyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren merkezde, bu kez Karamürsel Ahmet Gazanfer Bilge İşitme Engelliler Okulu öğrencilerine teorik ve uygulamalı deprem eğitimi verildi. Eğitim sonrası 26 öğrenci ve öğretmene katılım belgesi verildi.

Bu kapsamda okul öğrencilerinin sorumluluk bilincinin geliştirilmesi için Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen eğitimlere, öğrencilerle birlikte okul idareci ve öğretmenleri katılıyor. İşitme Engelliler Okulu öğrencilerine verilen teorik eğitim sonrasında deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, merkezde bulunan simülasyon odasında uygulamalı olarak anlatıldı. Düzenlenen teorik eğitimde öğrencilere bilgiler, kendi öğretmenleri tarafından çeviri yapılarak aktarıldı.

İzmit Seka Park'ta eğitim veren Deprem Eğitim Merkezi'nde vatandaşlara teorik ve uygulamalı deprem eğitimleri gerçekleştiriliyor. Eğitim Merkezi'nde her yaştan bireye; depreme dayanıklı bina, ev içinin depreme hazırlanması, deprem sonrası toplanma yerleri bilgilerinin yanında deprem anının canlandırıldığı simülasyon odasında uygulamalı eğitimler veriliyor.