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İskoliye Mektebi'nin restorasyonu tamamlandı

Darıca’da restorasyonu tamamlanan İskoliye Mektebi Millet Kıraathanesi olarak hizmet verecek.

Darıca'da restorasyonu tamamlanan İskoliye Mektebi Millet Kıraathanesi olarak hizmet verecek.


Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte restorasyonu tamamlanan İskoliye Mektebi'nde incelemelerde bulunurken, binada restorasyon işlemlerinin tamamlandığını ifade ederek ,”2015 yılında Kocaeli Valiliğimiz ile belediyemiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapımına başlanan projede tarihi yapı aslına uygun bir şekilde restore edildi. Eskiden okul binası olarak kullanılan bina bundan sonra “Millet Kıraathanesi” olarak halkımıza hizmet verecek. Yapılan çalışmalar kapsamında, tarihi binada mevcut duvarları korunarak, üslup, malzeme ve mimari detaylar bakımından mümkün olduğunca aslına sadık kalarak restore edildi. Bu tarihi yapının adeta yeniden hayat bulmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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