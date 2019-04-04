Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri'nin açılış töreninde konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “Kocaeli'nin ortaya koyduğu 3 aylık performansı Türkiye olarak gerçekleştirirsek bunun çok ötesinde bir hedefi gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Milli İstihdam Seferberliğinin kapsamında, Kocaeli Valiliğinin koordinatörlüğünde İŞKUR, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası ortaklığında düzenlenen Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri (KOİF'19) kapılarını açtı. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde 4 Nisan'a kadar gerçekleştirilecek olan fuarda firmaların iş arayanlarla buluşması hedefleniyor. Onlarca firmanın stant açtığı ve istihdama katkı sağlanması amacı ile düzenlenen Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri'nin açılış töreni Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın katılımı ile gerçekleştirildi. Törene Vali Aksoy ve İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın yanı sıra, STK ve siyasi parti temsilcileri, kurum ve firma temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İŞKUR 57 bin 249 kişinin istihdam edilmesine aracılık yapan bir kurum haline geldi”

Halk oyunları gösterisi ile başlayan açılış töreninde konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, sanayi ve ticaret odalarımız, illerimizde valilerimizin koordinesinde ciddi bir istihdam seferberliği içerisinde İŞKUR il müdürlüklerimizde 1 buçuk milyonluk bir istihdam gerçekleştirdik. İŞKUR, 24 bin 482 kişi rakamından 1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdam edilmesine aracılık yapan bir kurum haline geldi. Cumhurbaşkanımız 2018 yılında 2017 yılının istihdam başarısını tebrik ederken 2019 yılına yeni bir hedef koyarak yola çıktık. Elbette zirvede olmak, zirveye çıkmak kolay ama kalmak çok daha zordu. Yeni bir yaklaşımla 2018 yılında bir milyon247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık yapan bir kurumuz” dedi.

“Kocaeli'nin ortaya koyduğu 3 aylık performansı Türkiye olarak gerçekleştirirsek bunun çok ötesinde bir hedefi gerçekleştirmiş olacağız”

Kocaeli'de geçen yılın ilk 3 ayına göre istihdam oranında yüzde 70'lik bir artışın olduğunu ifade eden Uzunkaya, “2018 yılında Türkiye ekonomisi üzerinden iş gücü operasyonun yapıldığı dönemin ardından 2 buçuk milyonluk bir hedef var. Bunu gerçekleştirmek adına tüm bakanlarımız, valilerimiz ve odalarımız istihdam seferberliği için sahada oldu. Bu yönüyle Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un valilerimiz arasında istihdam seferberliğimiz yönünde 2019 yılında yolumuza devam edeceğimizi söyledi. Biz 2 buçuk milyonluk istihdam hedefi ile çalışıyoruz. Ama Kocaeli'nin ortaya koyduğu 3 aylık performansı Türkiye olarak gerçekleştirirsek bunun çok ötesinde bir hedefi gerçekleştirmiş olacağız. Geçen yılın Ocak, Şubat, Mart verilerine göre İŞKUR ve Kocaeli olarak 9 bin 872 kişi işe yerleştirmişiz. Bugün itibari ile bu yılın ilk 3 ayı verilerine bakacak olursak 16 bin 766 kişi istihdam edilmiş. Geçen senenin verilerine göre Kocaeli'de istihdam oranı yüzde 70 artmış. Bu bir Türkiye rekorudur. Bunun için Kocaeli'yi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile fuarın açılışı yapıldı. Vali Aksoy ve İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, daha sonra stantları gezerek yetkililerden bilgiler aldılar.