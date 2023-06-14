İslami usullere uygun kurban kesimi için eğitim veriliyor

Kocaeli'de Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların İslami usullere göre kurban kesme, yüzme ve parçalama konularında bilgi ve beceri sahibi olması amacıyla kurs veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Kurban Kesim Elemanı Kursu açmak için başvuruları toplamaya başladı. Kurban Bayramı'nda sağlıklı kesim yapılabilmesi, etlerin doğru şekilde parçalanması ve sonrasında sağlıklı şartlarda saklanabilmesi amacıyla düzenlenen Kurban Kesim Elemanı Kursu ile vatandaşlar bayrama kadar gerekli eğitimleri almış olacak. Toplam 20 ders saatinden oluşan kurs programı; “İş Sağlığı Ve Güvenliği”, “Kurban Kesmenin İslamiyet'teki Yeri ve Önemi” ve “Kurban Kesim İşlemi” modüllerinden meydana geliyor. KO-MEK kursiyerlerine veteriner hekimler tarafından teorik bilgilerin verilmesinin yanı sıra pratik uygulamalar da işinin büyükşehir belediyesinin uzman kesim personeli tarafından yaptırılıyor.

KO-MEK şimdiye kadar toplamda bin 818 kursiyere kurban kesim elemanı kursu verdi. 2022-2023 döneminde aktif olarak 222 kursiyer kayıt yaptırırken başvurular internet üzerinden devam ediyor.