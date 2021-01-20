İşletmeciler pandemi sonrasına hazırlanıyor

Pandemi sebebiyle kafe, restoran gibi işletmelerin çalışmaları kısıtlanırken, işletme sahipleri salgın sonrası dönem için hazırlıklarını sürdürüyor. Pandemi döneminin özellikle kafeler için sıkıntılı geçtiğini ifade eden Erkoçkar, “Salgının başlamasıyla birlikte her ne kadar gerekli önlemleri almış olsakta, ekstra tedbirlere harfiyen uyuyoruz. Şu anda işletmelerimizin büyük bir çoğunluğu kapalı. Bu süreçte yeni dönem için neler yapabiliriz diye sürekli işletmeciler ile istişareler halindeyiz. Pandemi sonrası açılış ile birlikte neler yapabiliriz? Önlemlerimizi nasıl alabiliriz? Bunu sürekli konuşuyoruz” dedi.

“Pandemi bizim için bir fırsat olabilir”

Özellikle kafe işletmeleri için pandeminin bir fırsat olabileceğini ifade eden Zorbey Erkoçkar, “Uzun bir süre kapalı kaldık. Bu süreçte değerlendirmelerimizi yaptık. Bir çok işletme farklı konseptler ile açılmayı planlıyor. Yani kapalı kalan bu süreç içerisinde yatırımları da ele alma imkanımız oldu. Bu yüzden pandemiyi bir fırsat olarak görüp, hazırlıklarımızı ona göre sürdürüyoruz. Bu sadece bizim ülkemizin değil, tüm dünyanın yaşadığını bir olay” diye konuştu.

İşletmecilerin kapalı kaldıkları dönemde farklı iş kollarına yöneldiğini de ifade eden Erkoçkar, “Bunu da bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. İşletmeciler farklı alanlara yöneldiler. İnternet üzerinden ticaretin arttığını zaten biliyoruz. Bir çok alanda ticaret ihtimallerini araştırdık. Meslektaşlarım da araştırdılar. Burada önemli olan ekonominin canlı kalması. Bu yüzden ticaret ile uğraşan bir çok kişi farklı farklı alanlarda kendilerini değerlendirme imkanları da buldu” şeklinde konuştu.