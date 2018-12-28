İsmail Kılıçarslan okurlarıyla buluştu

Yazar İsmail Kılıçarslan, "Kendi Hikayemin Peşinde" adlı söyleşisi ile KBB Halk Kütüphanesinde okurlarıyla buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dil Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen Edebiyat Buluşmaları kapsamında yazar İsmail Kılıçarslan, "Kendi Hikayemin Peşinde" adlı söyleşisiyle KBB Halk Kütüphanesinde okurlarıyla buluştu. Siyasetten hiç anlamadığını, güncel politikanın insanı çok yıpratan bir yanı olduğunu belirten İsmail Kılıçarslan, "Ben İslamcı düşünceden gelen bir insanım. İslamcılık büyük siyasetin peşine düşme şansı verir. Ben kendi hikayeme kendi yeteneğimi keşfederek başladım. Şiir, roman ve hikaye denemelerime başladım. Yazarken niçin yazdığınız sorusunu cevaplandıramıyorsunuz ancak ilerleyen yaşlarda buna hakiki cevaplar arıyorsunuz. Ben buna yazamasam ölürdüm cevabını buldum. Daha sonra insanların benim yazdıklarıma ihtiyaçları var, fazına geçtim” dedi.

İnsanların temel ihtiyaçlarının bir ileri seviyesinde sanat olduğunu vurgulayan Kılıçarslan, “Ben şiir yazıyorum, müzik yapamıyorum diye kimseden üstün olmam. Üstünlük sadece iyilerin kötülere ahlaki üstünlüğü ile olur. Sanat bizi olduğumuzdan daha iyi bir insan haline getirmez. Sanat bir aydınlanma ve aydınlatma meselesi de değildir. Elimden gelen başka bir şey olmadığı için yazıyorum. Mesele haline getirmediğim bir şeyi yazamıyorum. Ben sadece kendi hayatımı yazıyorum. Bir şeyi yazabilmem için ya yaşamış olmam ya da yaşamış birinden dinlemem lazım” diye konuştu.