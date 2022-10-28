İsmail Parlak resmen BBP'ye geçti

AK Parti üyeliğinden istifa eden Kocaelispor'un eski yöneticisi İsmail Parlak, Büyük Birlik Partisine geçti.

Kocaelispor'un eski yöneticilerinden ve Alikahyaspor Kulüp Başkanı İsmail Parlak, AK Parti üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Parlak, istifasının ardından Büyük Birlik Partisi'ne geçti. Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil ve Büyük Birlik Partisi Kocaeli Koordinatörü Metehan Küpçü 'nün katılımıyla BBP İzmit İlçe Başkanlığında gerçekleştiren törenle, Parlak resmen BBP' ye geçtiğini duyurdu.

İsmail Parlak AK Partiye şu sözlerle veda etmişti;

“2002 yılından beri her kademesinde görev aldığım AK parti üyeliğinden bu gün itibariyle gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. 2023 Türkiye'si hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğimiz devam etmektedir. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin.”