İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul Sözleşmesi tartışmaları afişlere yansıdı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir sendika, “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” yazan afişi MHP Kocaeli İl Başkanlığı ile paylaştıkları binanın duvarına astı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir sendika, “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” yazan afişi MHP Kocaeli İl Başkanlığı ile paylaştıkları binanın duvarına astı. MHP Kocaeli İl yönetimi ise söz konusu afişe, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin “İstanbul sözleşmesinin bir maddesini bile okumayanların, bu tahrik ve tahrip diline saplanması acıklı ve ahlaksız bir halin varlığına delildir, vahim bir işarettir” sözlerinin yer aldığı afişle cevap verdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.