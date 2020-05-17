İstanbul ve Kocaeli'yi birleştiren caddede sona yaklaşıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasına kaliteli ve konforlu ulaşım sağlamak için dev projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Yeni inşa edilen yollar trafik akışını hızlandırırken, alternatif ulaşım güzergâhı olarak da vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda Çayırova'da gerçekleştirilen bağlantı yolu çalışması ile İstanbul'a kolay bağlantı sağlanacak. Tuzla Şifa Mahallesi ve Çayırova arasında yürütülen köprülü bağlantı yolu çalışması ile iki bölge arasında ulaşım daha da kolaylaşacak. Yakın zamanda tamamlanacak olan proje çalışmalarında şuanda oto korkuluk, kavşak düzenleme işleri devam ediyor.

Proje kapsamında 2 bin 500 metre yol imalatı gerçekleştirildi. Çalışmada 4 bin 615 metreküp beton, 675 ton demir, bin 429 metre yağmursuyu kanalizasyon hattı, 597 metre içme suyu hattı yapıldı. Köprüler için 852 metre kazık imalatı gerçekleştirildi. Çalışma dahilinde 5 bin 600 metrekare parke ve 10 bin 150 metre bordür döşendi. Yollarda 11 bin 725 ton asfalt malzeme kullanıldı. Ayrıca proje kapsamında toprakarme, fore kazık ve jet grout imalatları da gerçekleştirildi.

Projenin hizmete girmesiyle E-80'e bağlantı sağlanarak hem doğu batı hem de kuzey güney yönlü trafik akışı sağlanmış olacak. İnşa edilen köprü ve bağlantı yolları Tuzla Şifa Mahallesi ve Çayırova bölgesini birbirine bağlanıyor. Proje kapsamında 1 adet 91 buçuk metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde, bir adet de 90 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde köprü inşa edildi.

Şekerpınar bağlantı yolu olan E-80'e doğrudan bağlantısı olmayan Şifa Mahallesi - Çayırova ilçesi arasındaki ulaşım sorunu, inşa edilen bağlantı yolları sayesinde ortadan kalkmış olacak. Çiftlik Caddesi üzerinden Şekerpınar bağlantı yoluna ulaşabilen Şifa Mahallesi sakinleri, projenin bitirilmesi ile Çayırova yönüne daha kolay ulaşım sağlayacak.