İstanbul'dan çaldıkları kamyonu Kocaeli'de satmaya çalışırken yakalandılar

İstanbul'dan çaldıkları bir kamyonu Kocaeli'de satmaya çalışan 2 hırsız, polis ekiplerinin şüphesi üzerine suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 5 Ocak'ta İstanbul'un Esenyurt ilçesinde park halinde olan bir kamyonu düz kontak yöntemi ile çalan 2 hırsız, dün İstanbul'da park halindeki bir araçtan çaldıkları plakayı taktıkları kamyonu satmak için Kocaeli'nin Kartepe ilçesine getirdi. Kocaeli'ye getirdikleri kamyonu Kartepe ilçesi Sapanca Yolu kenarına park eden şahıslar, bir otomobille kamyondan uzaklaştı. Bu sırada bölgede rutin kontrollerini sürdüren polis ekipleri, park halinde olan kamyondan şüphelenerek plaka sorgulamasını yaptı.

Kaçmaya çalışan şahıslar etkisiz hale getirildi

Yapılan kontrollerde plakanın sahte olduğunu fark eden polis ekipleri, çalıntı olduğunu tespit ettikleri kamyonu park eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Bir süre sonra kamyonun yanına gelen şahıslar, polis ekiplerini görünce otomobille kaçmaya çalıştı. Şahıslar, polis ekipleri tarafından kısa süre sonra etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen T.K. (32) ve S.A.'nın (42) kamyonu Esenyurt'tan çaldıkları, daha sonra başka bir araçtan çaldıkları plakayı takarak şase numarası silinmiş bir otomobille birlikte Kocaeli'ye satmak için getirdiklerini tespit etti.

Çalıntı kamyon sahibine teslim edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan şahıslardan T.K.'nın farklı suçlardan 6, S.A.'nın ise 24 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra adliyeye sevk edilirken, çalıntı kamyon sahibine teslim edildi. Şase numarası silinmiş olan otomobile ise gerekli incelemeler için el konuldu.