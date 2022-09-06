İstanbul'dan gübü birlik göç alan bölgede ulaşımı rahatlatcak proje

Gebze bölgesinde ulaşımı kolaylaştıracak olan Gebze-Darıca Metro Projesinde inceleme yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "Gebze bölgemiz kendi nüfusu haricinde özellikle iş için İstanbul bölgesinden günü birlik göç alıyor. Bu bölgemizde trafiği rahatlatmak amacıyla Gebze-Darıca Metromuz inşa ediliyor. Projemiz hayata geçtiğinde Darıca Sahil, Gebze Merkez ve OSB'ler arasındaki aks ile Gebze'nin trafiği rahatlayacak" dedi.

Çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen Gebze Darıca Metro Hattı tamamlandığında bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımını oldukça kolaylaştıracak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Darıca Sahil Metro Şantiyesinden tünele girip, kazıların devam ettiği Farabi İstasyonu bölgesine gitti. Burada proje hakkında teknik personelden bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu'ya ayrıca tünel kazısı yapan TBM makinesi hakkında da bilgi verildi. Gündoğdu'ya Ulaşım Park Genel Müdürü Serhan Çatal, Antikkapı Genel Müdürü İslam Yücel, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Belde A.Ş. Genel Müdürü Kemal Yazıcı, SEKA Park A.Ş. Genel Müdürü Bayram Karakuş, İSAŞ Genel Müdürü Levent Özkan, Kent Konut Genel Müdürü Erhan Coşan, Metro Projesinin sorumluları ile teknik personel eşlik etti.

Gebze bölgesine önem verdiklerini vurgulayan Genel Sekreter Gündoğdu, "Bilindiği üzere Gebze bölgemiz kendi nüfusu haricinde özellikle iş için İstanbul bölgesinden günü birlik göç alıyor. Bu bölgemizde trafiği rahatlatmak amacıyla Gebze-Darıca Metromuz inşa ediliyor. Projemiz hayata geçtiğinde Darıca Sahil, Gebze Merkez ve OSB'ler arasındaki aks ile Gebze'nin trafiği rahatlayacak” diye konuştu.