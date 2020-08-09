İstanbul'un yanı başında, parmak ısırtan görüntüler

Kocaeli'nin mavi ve yeşilin buluştuğu koyları, doğal güzellikleri ile büyülüyor. İstanbul'a yakınlığı ile ilgi çeken koylar, doğa tutkunlarının akınına uğruyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, Karadeniz sahilinde bulunan koylar, doğal güzellikleri ile vatandaşların ilgi odağı oldu. Kandıra ilçesi Kefken ve Ağva arasında yer alan koylar doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. İlçede bulunan mavi bayraklı plajların yanı sıra, orman ve denizin buluştuğu koylara da vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. İstanbul'un yanı başında bulunan koylar kamp tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi. Çadırları ile koylara gelen vatandaşlar, denizin yanı başında kamp yaparak tatillerini geçiriyor. Koylarda bulunan su altı mağaraları ve doğal havuzlar ise vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Kamp yapmak için Kocaeli, İstanbul, Sakarya başta olmak üzere birçok şehirden koya gelen vatandaşlar, mavi ve yeşilin tadını çıkartıyor. Kamp yapmak için koylara gelen vatandaşlar, orman ile denizin buluştuğu noktadaki koyların çok güzel olduğunu, ancak günübirlik tatilcilerin bıraktığı çöplerle kirletildiğini söyledi.

“Keyifli bir yer”

Ailesi ile birlikte öneri üzerine İstanbul'dan kamp yapmak için Kandıra'ya geldiklerini söyleyen Ayşe Gül Kılıç, “Yunan Adalarına kadar gittik, güzel bir tatil yaptık. Daha sonra jübile amaçlı 2 günlük bir kamp hayatımız olsun istedik. Güzel de oldu. Keyifli bir yer, yalnız piknikçilerin bıraktığı çöpler haricinde enfes bir yer. Herkesin görmesi gereken bir yer. Oğlumun arkadaşları gelmişler. Onlar önerdi, araçlarla gelinebiliyormuş. Aracımızla geldik. Bu akşam buradayız, güzel bir akşam olacak” dedi.

“Buraya gelen herkes bir şey bırakıyor”

Hafta sonu tatilini geçirmek için ailesi ve arkadaşları ile birlikte İzmit'ten geldiğini ifade eden Bilge Kağan Kalaç isimli vatandaş ise, “Bugün Sardala koyuna geldik. Ailecek ve arkadaşlarla birlikte geldik. Hafta sonunu burada geçirmek istedik. Daha önce geldiğimizde ortalık biraz daha temizdi. Ama bayram tatilcileri ve devamında gelenler çöplerini bırakmışlar. Çöp problemi var. Çöp değil de bu bir insan problemi. Bunu bizler yapıyoruz. Buraya gelen herkes bir şey bırakıyor. Ama sonra herkes gittiğinde ortaya binlerce çöp çıkıyor. Doğası güzel, havası temiz. Biz güzel havası ve iyot kokusu için burayı tercih ediyoruz” diye konuştu.