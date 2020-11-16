İstasyon'da trafiği rahatlatacak otopark çalışması hızla ilerliyor

İstasyon Mahallesi'ndeki otopark sorununa çözüm bulunması için Kartepe Belediyesi tarafından yapımına başlanan otoparkta beton serimine başlanıldı.

Kartepe Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesi'nde yapımına başlanılan otoparkta çalışmalar sürüyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın da yakından takip ettiği otopark çalışmasında belediye ekipleri, zemin iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda 2 bin metre kare alanda zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlanması birlikte beton serimine başladı. Yapılan beton serim çalışmalarının hafta sonu tamamlanmasının ardından çizgilerinin çekilmesi planlanıyor.

Otopark çalışmaları hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “İstasyon Mahallemiz yaya ve araç yoğunluğu bakımından oldukça hareketli bir mahallemizdir. Esnaflarımız ve hemşehrilerimizin istek ve talepleri sonrasında araç yoğunluğunun azalması için otopark yapımına başladık. Kısa sürede 150 araçlık otopark tamamlanarak hizmete sunulacaktır” dedi.