İşte Şehir Hastanesi'nin içinden ilk fotoğraflar

Kocaeli'ye sağlık alanında sınıf atlatacak Şehir Hastanesinde çalışmaların sonuna gelindi. Açılmasına günler kalan hastanenin içi ilk kez görüldü.

Kamu- özel sektör iş birliğiyle yapılan “Kocaeli Şehir Hastanesi” projesinin temeli 20 Mayıs 2015 tarihinde atılmıştı. 350 milyon avroluk yatırımla Kocaeli tarihinin en büyük sağlık yatırımı olacak olan hastane kente sağlık sektörünün yanı sıra birçok alanda katma değer sağlayacak. Bin 218 yataklı Şehir Hastanesi'nde artık her şey neredeyse tamam. İnce işçilikler tamamlanıyor. Şehir Hastanesi açıldıktan sonra Kocaeli sağlık alanında önemli bir yatırıma sahip olacak.

118 tek kişilik yoğun bakım odası

Şehir Hastanesi'nde 188 tane tek kişilik yoğun bakım odası yer alıyor. Bu rakam gerektiğinde arttırılabilecek. Aynı zamanda, 63 63 ameliyathane, yüksek güvenlikli psikiyatri merkezi, fizik tedavi, onkoloji hastanesi, çocuk yoğun bakım, erişkin yoğun bakım gibi önemli bölümlerde yer alacak. Hastanede 26 tane tek kişilik doğum odası bulunuyor. 6 tane anjiyo odası da Şehir Hastanesi'ni farklı kılacak. 368 bin 648 metrekarelik alanda kurulan ve bin 180 yatak kapasiteli olarak inşa edilen hastanenin açılmasına günler kala, içi ilk kez görüldü. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yalınkılıç hastaneyi ziyaret ederek incelmelerde bulundu. Akelma ve beraberindeki heyet Kocaeli İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.