İstihdam Birimi iş arayan vatandaşlara destek oluyor

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki İstihdam Birimi işveren ve iş arayan vatandaşları bir araya getiriyor. İşveren ile iş arayan vatandaşların arasında bağ kurarak işsizliği azaltmayı hedefleyen İzmit Belediyesi, bir şirketin talebi üzerine istihdam biriminde kayıtları bulunan kişilere ulaşarak davette bulundu. Formlar doldurulduktan sonra katılımcılarla yüz yüze görüşmeler yapıldı. Yetkililer, yapılan incelemenin ardından aranan kriterlere uyan kişileri, bir kez daha görüşmek ve uygun olan adayları iş başı yaptırmak üzere tesislerine davet etti.