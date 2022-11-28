İstihdamı artıran sosyal yaşam alanlarına bir yenisi daha eklendi

İzmit'te Malta Sosyal Yaşam Alanı ve Gülümse Kafe Malta şubesinin açılış töreni gerçekleştirildi. Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Proje demek insana dokunmaktır. Amacımız sosyal belediyecilik hizmetlerinden daha fazla vatandaşın yararlanmasıdır. İşletmelerimizde 4 çalışan varken şimdi 90 kişiye iş kapısı oldu" dedi.

Malta Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların sosyal alan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa edilen Malta Sosyal Yaşam Alanı ve Gülümse Kafe Malta şubesi, törenle hizmete açıldı. İnsanlara yeni yeşil alan ve sosyal tesis kazandırmaya devam edeceklerini belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bugün yeni Gülümse Kafemiz ve yeni yaşam alanımızı Malta Mahallemizde açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana sosyal belediyecilik anlayışımızla birlikte hayata geçirdiğimiz en güzel projelerimizden biri Gülümse Kafelerimiz. Burası basit bir kafe çalışması değil. Buralar halkımızın sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet alabileceği yerler. Proje demek insana dokunmaktır. Amacımız sosyal belediyecilik hizmetlerden daha fazla vatandaşın yararlanmasıdır" dedi.

"4 çalışan varken şimdi 90 kişiye iş kapısı oldu"

Bu proje sayesinde önemli bir istihdam oluşturduklarına değinen Hürriyet, "Bugün geldiğimiz noktada İzmit'te hatta Kocaeli'de Gülümse Kafe'miz herkesin bildiği, herkesin sevdiği bir yer haline geldi. Özellikle menülerimizi çok çeşitli tuttuk. İnsanlar yüklü hesap ödeyeceğim korkusu duymadan dilediklerince de sipariş verebiliyorlar. İşletmelerimizde 4 çalışan varken şimdi 90 kişiye iş kapısı oldu. Asgari ücretin üstünde haklara sahip olarak çalışıyorlar. O yüzden basit bir kafe olarak bakmayın" diye konuştu.

"Ufak dokunuş böylesine bir esere dönüştü"

Malta Mahallesi Muhtarı Bekir Boz ise "Buranın temeli atılırken başkanımız konuşmasında 'Bazen ufak dokunuşlar kentimizin ve bölgemizin büyük ihtiyaçlarına cevap verebiliyor' demişti. Başkanımızın bu ufak dokunuşu böylesine bir esere dönüştü. Mahalle komşularımızın gönlünde taht kurdunuz. Alzheimer Merkezi ve Gülümse Kafe gibi yerlerin mahallemizde hayata geçmesi bizleri çok mutlu etmektedir. Bugün çok mutlu ve heyecanlıyım. Emeği geçen herkese ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Malta Sosyal Yaşam Alanı ve Gülümse Kafe Malta Şubesi hizmete açıldı.