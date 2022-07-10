İstiklal Caddesi'nde altyapı çalışması devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Dilovası İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdiği altyapı çalışması devam ediyor.

Üstyapı çalışmaları ile vatandaşların yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, su baskını ve yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçebilmek için altyapı imalatlarını sürdürüyor. Dilovası İstiklal Caddesinde toplamda 2 bin 400 metre uzunluğundaki altyapı imalatının büyük bir çoğunluğunu tamamlayan İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışmanın hızlı bir şekilde sona erebilmesi için gece geç saatlere kadar mesai yapıyor. Haziran ayının başında Dilovası Belediyesi önünden başlayan çalışmaların çoğunluğu tamamlandı. İş dahilinde ilçe stadı olan Nihat Karadaş Stadyumu dönüşüne, Bilal Habeşi Caddesine kadar yapılacak altyapı çalışmasında bin 800 metre yağmursuyu ve 800 metre kanalizasyon hatları döşendi. Yağmursuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarının Kurban Bayramı sonrasında kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.