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İtfaiye ekiplerinden nefes kesen kış tatbikatı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından karla kaplı dağda yapılan tatbikat nefesleri kesti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından karla kaplı dağda yapılan tatbikat nefesleri kesti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi muhtemel olaylara karşı her an hazırlıklı olmak için eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli İtfaiyesi hizmet içi eğitim programı çerçevesinde tatbikat gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerince Kartepe Kuzuyayla Molla Yakup Çayırı mevkiinde ‘2020 Kış Arama Kurtarma' tatbikatı düzenlendi. Tatbikat, Kocaeli İtfaiyesi personelinin karda arama kurtarma ve çığ tehlikesi olaylarına müdahale imkan ve kabiliyetlerini arttırmak amacı ile gerçekleştirildi. Tatbikata Kocaeli İtfaiyesi'nden 20 personel görev aldı.


Senaryo gereği gerçekleşen tatbikatta, Kartepe Kuzuyayla Molla Yakup Çayırı mevkiine kamp ve kayak amaçlı giden dört kişi kurtarıldı. Senaryoya göre bu dört kişiden biri kamp alanından uzaklaşarak kayboldu. Kaybolan şahsa ulaşamayan vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istediler. Kaybolan şahsın uğrayabileceği çığ, donma, düşme gibi riskleri göz önünde bulunduran kurtarma ekipleri gerekli donanımla olay yerine gitti.


Olay yerine gelen Kocaeli İtfaiyesi personeli arama kurtarma ekibi tarafından dağın yamacında aramalar sonucu kaybolan şahsın yeri tespit edildi. Oluşturulan emniyet sistemleri ve kurtarma ekipmanlarıyla dağın engebeli yamacından tahliye çalışması yapıldı. Kurtarılan şahıs sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Karda ve zorlu koşullarda 7 saat süreyle yapılan tatbikat başarıyla sona erdi.

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