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İtfaiye eri, alevler içinde yanarak çöken evin altında ölümden döndü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği ev yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği ev yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.


Olay öğlen saatlerinde Gölcük ilçesine bağlı Nüzhetiye Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye 80 yaşlarındaki Şükriye ve Osman Yavaş çiftinin yaşadığı iki katlı ahşap ev, dışarıya dökülen soba külünün samanları tutuşturması sonucu yandı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangında alev alev yanan evde mahsur kalan 80 yaşındaki Şükriye Yavaş yanarak hayatını kaybetti.


Yangın ihbarı ile olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri ise ölümden döndü. Söndürme çalışmaları sırasında alev alev yanan ev aniden çöktü. Çökme anını fark eden bir itfaiye eri ise elindeki hortumu bırakarak hızla evden uzaklaştı. Olayda yara almayan itfaiye ekipleri, daha sonra yangın söndürme çalışmalarına devam etti.

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