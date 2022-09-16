İtfaiyeciler, asansörden kurtarma eğitimi alıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara yönelik yangın, afet ve acil durum eğitimleri verirken, kendi hizmet kalitesini artırma adına çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede itfaiyeciler, asansörde mahsur kalma ihtimaline karşı gerekli kurtarma eğitimi aldı. Sadece binalarda kullanılan asansör tipleri haricinde, büyükşehir belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan üst geçit ve benzeri yerlerdeki asansörlere yönelik de bilgiler aktarılıyor. Eğitimler, gruplar halinde tüm itfaiye personeline aktarılıyor. Eğitim hizmeti, AKE Asansör, Yürüyen Merdiven ve Engelli Sistemleri tarafından veriliyor. Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı, hizmet kalitesini artırmak adına farklı branşlarda da eğitim hizmetleri alıyor.

Bu sayede, bilgi ve beceri seviyesini güncel tutarak vatandaşlara daha etkili hizmet verilmesi hedefleniyor.