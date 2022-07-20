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İtfaiyenin gönüllü ordusu büyüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan gönüllü itfaiyecilerin eğitimleri devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan gönüllü itfaiyecilerin eğitimleri devam ediyor.


17 Ağustos 1999'da asrın felaketi Marmara Depremi sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Gönüllü İtfaiyecilik Projesi büyümeye devam ediyor. Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan gönüllü itfaiyeciler, itfaiye müdahale hizmetlerine önemli katkı sunuyor.



2 bin 300 kişiye eğitim


Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından 40 saatlik programda gönüllü itfaiyeci adaylarına yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, kişisel koruyucu ekipman, yangına müdahale ekipmanı, söndürme maddeleri ve teknikleri, yangına müdahale organizasyonu ve trafik kazalarında teknik kurtarma başta olmak üzere birçok konuda eğitim veriliyor. Projenin başlangıcından bugüne dek yaklaşık 2 bin 300 kişiye gönüllü itfaiyecilik eğitimi verildi.

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