‘İyi kalpliler' yola çıkıyor, hedef binlerce aileye ulaşmak

Dünyada ve Türkiye'de Covid-19 salgını tüm hızıyla devam ederken, bu süreçte yardım bekleyen ailelerin imdadına ise ‘İyilik Hareketi' koşuyor. Mehmet Aslan tarafından başlatılan ‘İyilik Hareketi' özellikle pandemi sürecinde bir çok ailenin yanında olmayı hedefliyor. Daha önce de, ‘Gel Kardeşim' adlı bir sosyal sorumluluk projesi başlatan Mehmet Aslan bu proje kapsamında 75 il, 100 üniversitede ‘Uyuşturucu ile Mücadele ve Gençlik Üzerine' adlı seminerler düzenleyerek 500 binden fazla gencin uyuşturucu kullanımına karşı bilinçlendirilmesine katkıda bulunmuş, uyuşturucu problemi yaşayan kişiler ve bu kişilerin aileleriyle birlikte yaklaşık 5000 kişiyle temasa geçerek yüzlerce canın uyuşturucunun pençesinden kurtulmasına vesile olmuştu.

‘Az çok demeden, kalpten vermeye çağırıyoruz'

Aslan ‘İyi Kalpliler Dayanışma Projesi'nin bir ihtiyaçtan doğduğunu anlattı. Pandeminin ilk günlerinde sadece İstanbul' da 50 binden fazla ailenin muhtarlıklardan yardım talep ettiğini öğrendiklerini ifade eden Aslan, “Muhtarlara yaptığımız ziyaretlerde taleplerin giderek katlandığına şahit olduk. Buna duyarsız kalmak mümkün değildi. Gözlerimizi bağlayarak, her ne şekilde olursa olsun kalpten dayanışmaya çağırıyoruz. Yardımların en hızlı ve güvenilir şekilde ulaşmasını sağlamak için süreci muhtarlar aracılığıyla koordine edeceğiz. İlk adım olarak muhtarlarımıza gelen talepleri toplamaya başladık. Her geçen gün de daha fazla muhtarla görüşmeye devam ediyoruz. İyi kalpliler sosyal medya hesapları açıldı. Bu hesaplardan muhtarlardan gelen yardım talepleri paylaşılacak. Yardım etmek isteyen mesajla ‘İyi kalpliler' hesabına ulaşacak. İyi kalpliler ekibi yardım etmek isteyen kişiye cevap vererek muhtarlık bilgisi paylaşacak ve muhtarla iletişime geçirecek. İyi kalpliler sadece ihtiyaçları yayınlayıp muhtara yönlendirecek. Yardımların suistimal edilmemesi için ihtiyaç sahibinin gerçekten ihtiyacı olduğunun bilgisi teyit edilecek. Arzu eden muhtara kendi gidebilir. Ama yardım edeceği aileyi asla bilmeyecek. İşte bu yüzden gözlerimizi bağlıyoruz. İyi kalpliler ekibi olarak bizler muhtarlardan gelen talepleri ve ulaşan yardımları sürekli raporlayacağız ve sosyal medya hesaplarından yayınlayacağız” dedi.

‘Zaten kültürümüzde var olan yardımlaşma geleneğine yeniden tutunacağız' ifadelerini kullanan Aslan, “Yardım yapan insanlar şunu bilmeliler ki; bu yardımı yaptığı için hiçbir yere bağlı olmayacak, bir yere bağlantılı hissetmek zorunda değiller. Ellerinden ne kadar geliyorsa o kadar vereceklerini bilerek yardımda bulunabilirler. İsterlerse bir defaya mahsus yardım etsinler, isterlerse düzenli yardımda bulunsunlar. Bu tamamen kişinin kendi tercihine kalmış bir şeydir. Burada amaç, toplumun her kesiminden, görüşünden olan insanların bu yardımlaşma hareketinin içine dahil olmasıdır. Uzatılan her yardım eli, bu zor zamanlarda gösterilen her çaba çok değerli ve herkesin elinden geldiği kadarıyla insanın insana dokunacağı bu iyilik hareketine katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

twitter.com/iyikalpliler?s=21, https://instagram.com/iyi_kalpliler?igshid=17ngcxdiqfz7m, iyikalpliler@gmail.com adresinden projeye katılım sağlanabiliyor.