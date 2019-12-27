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İYİ Parti yöneticisinin iş yerini kurşunladı tutuklandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde İYİ Parti ilçe yöneticisine ait iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıstan 1’i tutuklandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İYİ Parti ilçe yöneticisine ait iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıstan 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölcük ilçesinde İYİ Parti ilçe yöneticisi Yunus Çolak'a ait iş yeri ve aracına yönelik silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri ve otomobili kurşunlayan şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında kimlikleri belirlenen C.B., R.D. ve A.İ.S. adlı 3 şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde, 2 tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet bıçak ve 1 adet de pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası Gölcük Adliyesine sevk edilen 3 kişiden C.B. tutuklanırken diğer iki şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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