İZAYDAŞ, Atık Yönetimi Zirvesi'ne katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde, atık yönetimi ile ilgili uygulamaların güçlendirilmesi, geliştirilmesi, çevre koruma ve ekonomik getirilerin ele alındığı “2019 Atık Yönetim Zirvesi” Antalya'da düzenlendi. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin hayata geçirilmesi ve sıfır atık yönetim politikasının değerlendirildiği zirveye atık yönetimi konusunda çalışan; üniversite, özel sektör, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 800 kişi katılım sağladı. Dört gün süren zirvede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZAYDAŞ, gerçekleştirdiği dört sunum ile örnek uygulamalarını tüm katılımcılarla paylaştı.

Uygulamalar tartışıldı

Antalya'da 27 oturum başlığı altında 102 sunumun gerçekleştirildiği ve dört gün süren Atık Yönetimi Zirvesi'ne İZAYDAŞ'ın yanı sıra bakanlık bürokratları, sektör temsilcileri, akademisyenler ve yerel yönetim sorumluları, üniversiteler, STK'lar, oda ve birlikler, enstitüler ve belediyelerden yetkililer katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel'in açılışını yaptığı zirvede atık yönetimi ile ilgili uygulamalar tartışıldı, ilgili paydaş gruplar bilgi alışverişinde bulundu. Zirvenin kapanışına ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Atık yönetimine artık yeni bir yaklaşımla baktıklarını söyleyen Mehmet Emin Birpınar; “Bu yeni yaklaşım bütüncül bir özellik gösteriyor. Diğer bakanlıklarla da koordinasyonu güçlendiriyoruz. Üniversite ve özel sektörün işbirliğiyle giderek artan sayıda proje yapıyoruz. Atık yönetiminde daha başarılı olmak için önümüzdeki süreçte sahaya daha çok ineceğiz” dedi.

Atık yönetiminde İZAYDAŞ örnekleri

İZAYDAŞ zirveye Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ, Yakma Tesisi Müdürü Şahan Dede, Laboratuvar Şefi Erkan Baysal, Proje Şefi Onur Uludağ, Pazarlama Sorumlusu Halim Çakıroğlu, Çevre Yönetim Sistemleri Sorumlusu Aysun Saraç, Geri Kazanım Sorumlusu Arzu Ulutaş, Deniz Hizmetleri Sorumlusu Ercan Azak ve Salih Ayhan ile Halkla İlişkiler biriminden Özkan Aytaç ve Ferhat Yıldız'dan oluşan ekiple katıldı. Merakla beklenen İZAYDAŞ sunumları, sektörün tüm aktörleri tarafından ilgiyle takip edildi. Atıktan Enerji başlıklı oturumda İZAYDAŞ Yakma Tesisi Müdürü Şahan Dede, Tıbbi Atıkların Yönetimi başlıklı oturumda İZAYDAŞ Geri Kazanım Sorumlusu Arzu Ulutaş, Atık Yönetimi Faaliyetleri başlıklı oturumda Deniz Atıkları Yönetimi Uygulamaları sunumu ile İZAYDAŞ Deniz Hizmetleri Sorumlusu Ercan Azak ve Çevre Laboratuvarı Uygulamaları sunumu ile İZAYDAŞ Laboratuvarı Şefi Erkan Baysal sunumlarını gerçekleştirdi.

İZAYCAN'a büyük ilgi

İZAYDAŞ, İSTAÇ, TAYÇED, ATLAS, AKADEMİ ÇEVRE, EKOVAR, LASDER, TÜDAM gibi etkin kurum ve kuruluşların da desteklediği organizasyona İZAYDAŞ, 11 kişilik ekiple katıldı. Oturumlara verilen aralarda İZAYDAŞ'ın tanıtım standı ve çevreci çocuk İZAYCAN maskotu büyük ilgi gördü.